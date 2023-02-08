Новости

Новоселам в микрорайоне «Юго-Западный» вновь досрочно вручили ключи от квартир

На этой неделе в микрорайоне «Юго-Западный» началась передача квартир новоселам. Дома во второй очереди строительства, застройщиком которых является группа компаний «ВостСибСтрой», были введены в эксплуатацию в конце 2022 года. В ближайшее время ключи от новых квартир получат 293 семьи.

<p>Фото предоставлено компанией</p>

Фото предоставлено компанией

Проект микрорайона предусматривает комплексную застройку территории. Всего планируется возвести около 300 тысяч квадратных метров жилья.

Уже сейчас в «Юго-Западном» есть необходимая инфраструктура, в первую очередь, социальная: действующие поликлиника, школа на 1 275 мест, детский сад на 140 мест, а также остановки общественного транспорта.

Олег Мартынов, руководитель проекта:

— Помимо такого основного фактора как надежность застройщика, для наших клиентов важно, чтобы все необходимое было в шаговой доступности. Сейчас время и комфорт стоят «во главе угла». Микрорайон «Юго-Западный» отвечает этим требованиям -  рядом есть школа, детский сад, поликлиника, магазины, транспорт. Также, сейчас нами активно прорабатывается вопрос современного и комфортного благоустройства во дворах. Каждый следующий квартал мы стремимся сделать лучше предыдущего.

<p>Олег Мартынов. Фото предоставлено компанией</p>

Олег Мартынов. Фото предоставлено компанией

По словам руководителя, на данный момент идет проектирование дополнительного детского сада на 240 мест. Также, уже сформирован земельный участок под детский сад на 350 мест и передан в собственность администрации. Начинаются работы по проектированию физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне, совместно с администрацией Марковского муниципалитета идут работы по проектированию парка на 3,5 гектара.

<p>Школа в микрорайоне Юго-Западный. Фото А. Федорова</p>

Школа в микрорайоне Юго-Западный. Фото А. Федорова

Анна Сафронова, новосёл:
— У нас семья не маленькая, нас четверо. Очень тщательно подходили к выбору жилья, посмотрели очень много жилых комплексов. Когда показали квартиру в «Юго-Западном», сразу решили — это наше. Квартира трехкомнатная, 70 квадратных метров. Очень качественно все сделано, стены настолько ровные, что плитку в ванной уже можно завтра класть! Купили в ноябре 2022 года, в феврале уже, вчера, получили ключи. Очень удобно, что рядом детский сад, школа, поликлиника. Думаем, что старший ребенок после того, как закончит 4-й класс, перейдет в местную школу.

<p>Семья Сафроновых. Фото предоставлено компанией</p>

Семья Сафроновых. Фото предоставлено компанией

В настоящее время в микрорайоне «Юго-Западный» открыта продажа готовых и строящихся квартир. В феврале специалисты отдела продаж микрорайона «Юго-Западный» готовы предложить индивидуальные условия на покупку квартиры.

 

юго-западный.рф

8 (3952) 488-558


Застройщик: ООО СЗ «ВостСибСтрой-М». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф


<p>Фото предоставлено компанией</p> <p>Олег Мартынов. Фото предоставлено компанией</p> <p>Семья Сафроновых. Фото предоставлено компанией</p> <p>Фото предоставлено компанией</p> <p>Фото предоставлено компанией</p> <p>Фото предоставлено компанией</p> <p>Фото предоставлено компанией</p> <p>Фото предоставлено компанией</p> <p>Фото предоставлено компанией</p> <p>Школа в микрорайоне Юго-Западный. Фото А. Федорова</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
«Ледовый удар» произошел на Байкале
Правила строительства отелей могут ужесточить в России
Модульные отели построили в эко-парке «Озера на Снежной» в Приангарье за федеральные деньги
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес