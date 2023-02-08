Новоселам в микрорайоне «Юго-Западный» вновь досрочно вручили ключи от квартир

На этой неделе в микрорайоне «Юго-Западный» началась передача квартир новоселам. Дома во второй очереди строительства, застройщиком которых является группа компаний «ВостСибСтрой», были введены в эксплуатацию в конце 2022 года. В ближайшее время ключи от новых квартир получат 293 семьи.

Фото предоставлено компанией

Проект микрорайона предусматривает комплексную застройку территории. Всего планируется возвести около 300 тысяч квадратных метров жилья.

Уже сейчас в «Юго-Западном» есть необходимая инфраструктура, в первую очередь, социальная: действующие поликлиника, школа на 1 275 мест, детский сад на 140 мест, а также остановки общественного транспорта.

Олег Мартынов, руководитель проекта:

— Помимо такого основного фактора как надежность застройщика, для наших клиентов важно, чтобы все необходимое было в шаговой доступности. Сейчас время и комфорт стоят «во главе угла». Микрорайон «Юго-Западный» отвечает этим требованиям - рядом есть школа, детский сад, поликлиника, магазины, транспорт. Также, сейчас нами активно прорабатывается вопрос современного и комфортного благоустройства во дворах. Каждый следующий квартал мы стремимся сделать лучше предыдущего.

Олег Мартынов. Фото предоставлено компанией

По словам руководителя, на данный момент идет проектирование дополнительного детского сада на 240 мест. Также, уже сформирован земельный участок под детский сад на 350 мест и передан в собственность администрации. Начинаются работы по проектированию физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне, совместно с администрацией Марковского муниципалитета идут работы по проектированию парка на 3,5 гектара.

Школа в микрорайоне Юго-Западный. Фото А. Федорова

Анна Сафронова, новосёл:

— У нас семья не маленькая, нас четверо. Очень тщательно подходили к выбору жилья, посмотрели очень много жилых комплексов. Когда показали квартиру в «Юго-Западном», сразу решили — это наше. Квартира трехкомнатная, 70 квадратных метров. Очень качественно все сделано, стены настолько ровные, что плитку в ванной уже можно завтра класть! Купили в ноябре 2022 года, в феврале уже, вчера, получили ключи. Очень удобно, что рядом детский сад, школа, поликлиника. Думаем, что старший ребенок после того, как закончит 4-й класс, перейдет в местную школу.

Семья Сафроновых. Фото предоставлено компанией

В настоящее время в микрорайоне «Юго-Западный» открыта продажа готовых и строящихся квартир. В феврале специалисты отдела продаж микрорайона «Юго-Западный» готовы предложить индивидуальные условия на покупку квартиры.

юго-западный.рф

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