Новости

Каждый второй россиянин заявил о наличии сбережений

Согласно данным исследовательского холдинга «Ромир» (входит в «М-Холдинг») выяснил, что в январе этого года 51% россиян заявили о наличии сбережений. В их числе 40% тех, кто хранит сбережения только в рублях, 8% комбинируют несколько валют с рублями, а остальные и вовсе хранят сбережения только в иностранной валюте.

На протяжение прошлых 5 месяцев (август – декабрь) доля россиян, имеющих сбережения, не превышала половины населения и находилась в диапазоне от 48% до 49%.

Выросло также число тех, кому сбережений по их собственной оценке, хватит более, чем на 3 месяца – запасов на период от 3 до 6 месяцев хватит 30% россиян, от полугода до года – каждому пятому, а 9% хватит сбережений более чем на год.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
«Ледовый удар» произошел на Байкале
Правила строительства отелей могут ужесточить в России
Модульные отели построили в эко-парке «Озера на Снежной» в Приангарье за федеральные деньги
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес