Каждый второй россиянин заявил о наличии сбережений

Согласно данным исследовательского холдинга «Ромир» (входит в «М-Холдинг») выяснил, что в январе этого года 51% россиян заявили о наличии сбережений. В их числе 40% тех, кто хранит сбережения только в рублях, 8% комбинируют несколько валют с рублями, а остальные и вовсе хранят сбережения только в иностранной валюте.

На протяжение прошлых 5 месяцев (август – декабрь) доля россиян, имеющих сбережения, не превышала половины населения и находилась в диапазоне от 48% до 49%.

Выросло также число тех, кому сбережений по их собственной оценке, хватит более, чем на 3 месяца – запасов на период от 3 до 6 месяцев хватит 30% россиян, от полугода до года – каждому пятому, а 9% хватит сбережений более чем на год.