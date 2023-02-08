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С какими трудностями сталкиваются фермеры при реализации продукции в сети

В прошлом году сегмент e-grocery показал рост, смогут ли сельхозпроизводители повторить успех без ковидной изоляции? Об этом рассказали эксперты, опрошенные «Известиями».

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Председатель Ульяновского облпотребсоюза Константин Инешин напоминает, что сам по себе рост онлайн-продаж фермерских продуктов произошел в период пандемии по понятным причинам. Но сейчас сбывать такую продукцию непросто, указывает эксперт. В основном сложности возникают при работе с программой «Меркурий», которая рассчитана на крупных товаропроизводителей.

– Для населения отсутствует возможность попробовать продукцию, посмотреть – в этом всё дело, – рассказывает Константин Инешин. – Именно поэтому приходится открывать торговые точки с возможностью выдачи заказа. Особо хочу отметить проблему логистики. Одному производителю выстроить логистику трудно. Например, нам пришлось закупить 13 автолавок с использованием средств госгранта, в том числе и для решения этой проблемы.

Вместе с тем участник рынка строит оптимистичные прогнозы по онлайн-сбыту фермерских продуктов на 2023–2024 годы. В России сейчас уверенно растет численность фермеров. В регионах постоянно расширяются меры поддержки начинающих садоводов и сельхозкооперативов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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