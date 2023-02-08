Новости

Экономисты прогнозируют рост дефицита российского бюджета до 5 трлн рублей

Причины – снижение нефтегазовых доходов, глобальная рецессия и геополитическая обстановка, говорят опрошенные «Известиями» аналитики.

По предварительной оценке Минфина, федеральный бюджет в январе исполнен с дефицитом в 1,76 трлн рублей – это в 14 раз больше показателей начала 2022 года (125 млрд рублей). Кроме того, недостача казны в первом месяце 2023-го уже превысила 60% от годового плана (2,9 трлн).

Дефицит бюджета в 2023 году может оказаться выше, чем запланированные 2,9 трлн рублей, и достичь 5 трлн, ожидает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Такой сценарий будет возможен при обвале цен на нефть, очередном витке пандемии или новых внешних угрозах, добавила она.

Недостача будет на 2-2,5 трлн больше плановой и составит около 5 трлн, согласился главный аналитик ПСБ Денис Попов. Он добавил: основной причиной роста дефицита станет увеличение расходов казны до объема 2022 года (31 трлн).


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2023, последние новости
«Ледовый удар» произошел на Байкале
Правила строительства отелей могут ужесточить в России
Модульные отели построили в эко-парке «Озера на Снежной» в Приангарье за федеральные деньги
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес