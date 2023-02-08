Экономисты прогнозируют рост дефицита российского бюджета до 5 трлн рублей

Причины – снижение нефтегазовых доходов, глобальная рецессия и геополитическая обстановка, говорят опрошенные «Известиями» аналитики.

По предварительной оценке Минфина, федеральный бюджет в январе исполнен с дефицитом в 1,76 трлн рублей – это в 14 раз больше показателей начала 2022 года (125 млрд рублей). Кроме того, недостача казны в первом месяце 2023-го уже превысила 60% от годового плана (2,9 трлн).

Дефицит бюджета в 2023 году может оказаться выше, чем запланированные 2,9 трлн рублей, и достичь 5 трлн, ожидает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Такой сценарий будет возможен при обвале цен на нефть, очередном витке пандемии или новых внешних угрозах, добавила она.

Недостача будет на 2-2,5 трлн больше плановой и составит около 5 трлн, согласился главный аналитик ПСБ Денис Попов. Он добавил: основной причиной роста дефицита станет увеличение расходов казны до объема 2022 года (31 трлн).