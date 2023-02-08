АТБ повысил ставки по вкладам до 8,8% годовых

С 6 февраля Азиатско-Тихоокеанский банк увеличил на 0,2 процентных пункта максимальные процентные ставки всей линейки рублевых депозитов «АТБ. Вклад» и «АТБ. Вклад Онлайн» сроком 367, 731 и 1098 дней. Процентная ставка «АТБ. Вклад Онлайн» без пополнения и снятия на срок 1098 дней достигла 8,8% годовых.

Минимальная сумма депозита составляет 5 тысяч рублей. Выплата процентов осуществляется как в конце срока, так и ежемесячно – в зависимости от вида вклада.

«АТБ. Вклад» можно открыть в отделениях банка. «АТБ. Вклад Онлайн» оформляется в интернет- и мобильном банке.

Доходность каждого действующего вклада или счета вы можете самостоятельно рассчитать на сайте банка, воспользовавшись онлайн-калькулятором. Введите сумму, валюту, срок, и калькулятор рассчитает максимальный доход из всех возможных вариантов.

АТБ является участником системы страхования вкладов, все вклады застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.