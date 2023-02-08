«Универсальная» карта АТБ в лидерах рейтинга лучших кредитных карт России в начале года

Аналитический портал Бробанк.ру определил по комплексной оценке лучшие кредитные карты для оформления в начале 2023 года. «Универсальная» карта от Азиатско-Тихоокеанского банка заняла второе место рейтинга среди карт 50 крупнейших банков России.

Эксперты портала провели анализ спустя всего месяц после ранее опубликованного рейтинга. Многие банки сменили «новогодние» тарифы на тарифы «после новогодних праздников», которые стали отличаться по нескольким параметрам.

«Универсальная» кредитная карта АТБ осталась в списке лидеров, так как банк сохранил прежние выгодные условия карты, оставив низкий уровень минимальной процентной ставки и льготный период, который применяется в том числе к снятию наличных.

Аналитики портала выбрали лучшие кредитные карты по следующим критериям:

Льготный период. Его срок, варианты расчета и распространение на разные типы операций.

Процентная ставка за пользование заемными средствами.

Стоимость обслуживания. Причём во внимание принималась и возможность аннулирования этой статьи расходов. При наличии такой возможности оценивалась доступность выполнения условия.

Комиссия за снятие наличных. Играл роль не только ее размер, но и возможность избежать подобной дополнительной траты. Например, при наличии лимита с бесплатным получением денег и приветственным периодом.

Кэшбэк. Комплексно оценивались разные параметры функции. Начиная от факта ее постоянного применения, заканчивая размером компенсации от потраченной суммы средств.

Дополнительные возможности. Например, наличие рассрочки, скидки у партнеров банка и прочие бонусы.

Кроме того, владельцам «Универсальной» карты становятся доступны привилегии участников АТБ-клуба: выгодные акции и постоянные скидки от партнеров банка до 30%.