"Льготная ипотека" от Примсоцбанка – лидер рейтинга лучших программ с господдержкой

"Льготная ипотека" от Примсоцбанка заняла первое место в рейтинге "Лучшие ипотечные программы с государственной поддержкой в январе 2023 года" по версии аналитического портала «Выберу.ру».

– При выборе оптимальной программы ипотечного кредитования, мы уделили внимание таким важным критериям, как процентная ставка и возможность ее снижения, размер ежемесячных платежей и первоначального взноса, полная стоимость кредита и его срок, условия страхования, наличие дополнительных комиссий. Сравнивая льготные ипотеки с господдержкой в банках страны, мы дополнительно учитывали значимость кредитной организации на финансовом рынке, - рассказали специалисты портала «Выберу.ру».

Отметим, в январский рейтинг вошли ипотечные продукты ведущих банков России из сотни крупнейших по размеру розничного кредитного портфеля на 01.02.22 г.