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Офферы используют 4 из 10 компаний в Иркутске

Job offer становится повседневным инструментом в иркутской HR-практике. При этом высокооплачиваемые специалисты получают job offer чаще других: типичные адресаты этого документа — топ- и мидл-менеджеры, а также программисты. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие енеджеры по персоналу и представители экономически активного населения из города, имеющего опыт трудоустройства.

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Сегодня job offer, то есть письменный документ, содержащий ключевые условия предлагаемой работы, применяют в 42% псковских компаний: 18% — для всех кандидатов, а 24% — для некоторых категорий. Судя по комментариям, чаще всего job offer вручают топ-менеджерам, мидл-менеджерам, IT-специалистам, инженерно-техническим работникам и офисному персоналу. В 54% организаций job offer не используется: свою позицию менеджеры по персоналу объясняют тем, что документ не предусмотрен Трудовым кодексом, а потому не имеет правовых последствий.

О том, что ему доводилось получать job offer, рассказал каждый третий иркутянин, когда-либо устраивавшийся на работу (32%). Причем больше всего таковых среди опрошенных с доходом свыше 80 тыс. руб. (40%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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