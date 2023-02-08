Онлайн продажу алкоголя через QR-коды предлагают запустить в России

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась с такой инициативой к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и главе комитета по конституционному законодательству Андрею Клишасу, сообщают «Известия».

В отрасли надеются, что сенаторы сформируют законодательную инициативу. Контролировать возраст покупателей АКИТ предлагает через портал «Госуслуги», на котором нужно будет получить код, а затем предъявить его курьеру.

Риски мошенничества и подделки QR-кодов в организации исключают, поскольку код будет использоваться как временный ключ, в который не зашиты никакие данные пользователей.