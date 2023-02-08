Названы самые быстрорастущие отрасли корпоративного бизнеса в России за 2022 год

СберАналитика изучила динамику показателей рынка корпоративного бизнеса в России за 2021-2022 годы и составила рейтинг наиболее быстрорастущих отраслей экономики в сегменте B2B (business-to-business). Для их ранжирования были взяты данные о выручке от основной деятельности компаний в каждой отрасли.

В лидерах по приросту рублёвой выручки — металлургическая и горнодобывающая промышленность. Предприятия этой сферы в прошлом году заработали на 29% больше, чем в 2021-м. На втором месте — лизинг. Долгосрочная аренда транспорта, недвижимости и оборудования принесла компаниям этой отрасли на 22% больше выручки, чем годом ранее. Топ-3 замкнула лёгкая промышленность (+18%), где наибольший прирост показало производство одежды и текстильных изделий.

Четвёртое место в списке самых быстрорастущих B2B-отраслей разделили транспорт с логистикой и строительство (+15%). Драйверами роста стали сухопутный и трубопроводный транспорт, а также строительство зданий и инженерных сооружений соответственно. На пятом месте — связь и телекоммуникации (+13%). Флагман отрасли — деятельность в области информационных технологий.

Далее идет химическая промышленность (+11%), где наибольший заработок пришелся на изготовление резины и пластмассы. Производство потребительских товаров приросло на 9%, а драйвером роста тут стала выручка от продажи компьютеров и комплектующих. Замыкают десятку отраслей пищевая промышленность (+8%), а также энергетика (+5%).

Наиболее устойчивыми отраслями корпоративного бизнеса в России за прошедший год стали строительство, производство потребительских товаров и пищевая промышленность. Помимо прироста выручки, эти B2B-направления проявили наилучшую положительную динамику по комплексу анализируемых параметров: количестве зарегистрированных и ведущих торговлю компаний, клиентов и платежей в каждой отрасли.

Так, в строительной отрасли в 2022 году количество клиентов увеличилось на 8%, активных компаний — на 6%, платежей — на 5%. В производстве потребительских товаров покупателей стало на 4% больше, действующих компаний ― на 5%, а объем торговых операций вырос на 3%. Пищевая промышленность также выросла по данным показателям — на 6, 5 и 8% соответственно.

Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка:

«СберАналитика позволяет корпоративному бизнесу получать всестороннюю оценку рыночного окружения и тем самым лучше понимать состояние российской экономики в динамике. Оперативно получая новые данные, компании могут быстрее реагировать на изменения рынка, а значит, принимать верные решения, развивать и расширять свой бизнес».

Данные для исследования были подготовлены с помощью продукта «Производство и оптовая торговля». Инструмент позволяет бизнесу провести комплексный анализ отрасли на основе реальной платежной активности клиентов, конкурентов и поставщиков. Исследование построено на анализе большого массива агрегированных обезличенных данных. Применение собственных запатентованных алгоритмов обработки информации (NN 2766156, 2766548, 2767465, 2770568, 2771000) и моделей машинного обучения обеспечивает высокую точность и широкое покрытие сервиса. Подробный перечень исследуемых параметров можно увидеть на странице панели «Производство и оптовая торговля» на СберАналитике.