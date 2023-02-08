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СберСтрахование выплатила 13 млн рублей по страхованию ответственности

СберСтрахование выплатила более 13 млн рублей за ошибку компании, оказывающей услуги по бухгалтерскому сопровождению: сотрудник некорректно отобразил данные в налоговой декларации клиента. Об этом рассказали в компании.

В результате ошибки компании-подрядчика клиент получил штраф налоговой инспекции, а также лишился возможности получить вычет по НДС.

Однако, благодаря тому, что ответственность исполнителя была застрахована, потерпевшая сторона получила выплату: СберСтрахование признала событие страховым случаем.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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