Российскому бизнесу не хватает провозных мощностей при доставке из Турции

Объем грузоперевозок российских ритейлеров и логистических компаний из Турции в 2022 году увеличился почти в пять раз год к году, сообщается в аналитическом обзоре ПЭК. Но провозные мощности не справляются: из-за нехватки морских сервисов, паромов и заторов на автомобильных погранпереходах срок доставки из Турции в Россию в зимний период увеличился на 1-2 недели. В условиях ажиотажа выросли цены: стоимость морской перевозки — на 50-70%, автодоставки — в два раза, паромной перевозки — в четыре раза год к году. Чтобы логистика справилась с растущим грузопотоком из Турции, нужно увеличить число морских сервисов, контейнеров и контейнеровозов, сократить время оформления грузов в порту Новороссийск и ускорить прохождение границы в Верхнем Ларсе, рекомендуют эксперты.

За год Россия нарастила товарооборот с Турцией более чем вдвое. Республика стала основным транзитным хабом для доставки грузов морем из Европы, Индии и отдаленных регионов — Африки, Латинской Америки, отметил Станислав Тобин, директор департамента международной логистики «Аривист». Отсюда нехватка мест на морских судах контейнерных линий, добавил Алексей Ермаков, директор по логистике «Снежная королева».

Морские перевозки

После ухода глобальных линий число морских сервисов между Россией и Турцией существенно сократилось — семь крупных операторов приостановили отгрузки в отечественные порты. Сейчас на направлении работают новые линии, в их числе российские, турецкие и китайские.

Остальные грузы доставляются фидерными судами малой вместимости (до 1000 TEU), которые компании фрахтуют с экипажем на время по модели «тайм-чартер», рассказала руководитель управления международной логистики Melon Fashion Group Юлия Вечерская.

На направлении не хватает контейнеров. Они предоставляются только до портов или крупных городов России, вопрос их возврата обратно владельцам до сих пор не урегулирован, отсюда низкая оборачиваемость, отметил Алексей Ермаков.

Сложности возникают и в конечной точке прибытия морских грузов из Турции — порту Новороссийска. В зимний период суда регулярно простаивают на рейде до двух недель из-за штормовых предупреждений, рассказала Юлия Вечерская. Возникают сбои и в оформлении грузов. Например, таможня на складе временного хранения в Новороссийске не может отследить статус товаров, которые выпускаются до подачи декларации уполномоченным экономическим оператором (УЭО). Системы Центра электронного декларирования и СВХ в городе не интегрированы. Грузовладельцы вынуждены в бумажной форме предоставлять таможенные и коммерческие документы по месту нахождения груза, из-за чего время оформления грузов из Турции для УЭО увеличивается на 10-30%.

В связи с нехваткой морских сервисов и оборудования срок доставки из Турции в Россию вырос с 16 до 25 дней, сообщили в логистических компаниях. Стоимость морской перевозки увеличилась на 50-70%, отметил коммерческий директор Pony Express Максим Маурин.

По состоянию на январь, тариф составляет $8,5 тыс, сообщил генеральный директор Eurasian Logistics Solutions Адиль Акавов.

В три раза подорожала стоимость доставки RO-RO паромами для транзитных грузов по направлению Турция-Россия, рассказали в Pony Express. Компании сообщают и об острой нехватке po-po паромов. Доставлять на паромах на 30% быстрее, чем в контейнерах морем, в том числе за счет исключения перегрузки на конечной точке маршрута, пояснил Адиль Акавов. Но пока на линии между Россией и Турцией работают всего три парома совокупной вместимостью до 150 автопоездов, что несоизмеримо мало в условиях роста объема импорта.

Автомобильные перевозки

Не хватает пропускной способности и наземным погранпереходам, которые используют компании при доставке грузов из Турции в Россию, добавила Оксана Феоктистова, директор бизнес-юнита ПЭК: GLOBAL.

При проектной пропускной способности в 400 грузовых автомобилей, через «Верхний Ларс» может проехать до 650 таких транспортных средств в сутки. В зимний период перевозить грузы мешают регулярные метели и сход лавин. Именно по этой причине движение грузовых транспортных средств на КПП «Верхний Ларс» закрыто до особого распоряжения. Скопилась многокилометровая пробка из водителей, которые надеются, что в ближайшее время погранпереход будет открыт.

Так как КПП «Верхний Ларс» часто бывает закрыт из-за погодных условий и не справляется с объемами, часть грузопотоков компании вынуждены перенаправлять на погранпереходы между Азербайджаном и Дагестаном (МАПП «Яраг — Казмаляр» и МАПП «Тагиркент — Казмаляр»). Это увеличивает логистическое плечо в среднем на 1000 км и срок автодоставки из Турции на 1-2 суток. Пропускная способность МАПП «Яраг — Казмаляр» составляет 210 ТС в сутки. Как рассказала Оксана Феоктистова, чтобы избежать заторов, две временные полосы для большегрузов обустроили на соседнем «Тагиркент — Казмаляр», но с учетом темпов роста грузопотока пропускной способности обоих погранпереходов недостаточно.

По состоянию на 6 февраля, срок автодоставки из Турции увеличился до 30 суток. Стоимость перевозки к 4 кварталу 2022 года выросла с $4,9 тыс. до $9,8 тыс., добавил Александр Кибальников, генеральный директор СПАК.

По итогам прошлого года число поставок из Турции в Россию у ритейлеров и логистических компаний увеличилось в 1,5-3 раза год к году. Объем грузоперевозок «Снежной королевы» вырос на 35%, STS Logistics — на 50%, ПЭК — на 97%. Грузооборот компаний СПАК и Аривист увеличился на 150%, Pony Express — на 250%, Eurasian Logistics Solutions — на 360%. Категории-лидеры: одежда и обувь, оборудование и запчасти, товары народного потребления, автомобили и с/х техника.

Какие меры помогут повысить пропускную способность

Чтобы логистика справилась с растущим грузопотоком из Турции, а стоимость услуг оставалась привлекательной и конкурентоспособной, необходимо динамически увеличивать количество морских сервисов и наращивать число контейнеровозов грузоподъемностью более 3500 TEU, считает коммерческий директор Pony Express Максим Маурин. Важно, чтобы транзитные грузы, следующие в Россию, турецкие порты обрабатывали в равнозначных с остальными условиями. Сейчас приоритет отдается товарам турецкого производства, остальные простаивают в очереди, добавил Николай Меликян, руководитель подразделения STS Logistics в Новороссийске.

Чтобы избежать нехватки оборудования для доставки, необходимо в два раза увеличить число контейнеров на направлении и регламентировать вопрос их возврата, добавил Алексей Ермаков.

Необходимо сократить время на оформление грузов в порту Новороссийск, считает руководитель управления международной логистики Melon Fashion Group. Сейчас, если весогабаритные характеристики изменились, компания ожидает скорректированного документа о принятии груза до двух дней. Необходимо ускорить этот процесс. Плюс, лучше доработать интеграцию данных между ЦЭД и Новороссийским портом.

Кроме того, необходимо в три раза увеличить число po-po паромов, регулярно курсирующих между турецкими и российскими портами. Это позволит существенно нарастить долю товаров, которые доставляются из Республики оперативно — за 14 дней, добавил Адиль Акавов.

Необходимо ускоренными темпами реконструировать автомобильные погранпереходы «Верхний Ларс» и «Яраг-Казмаляр», справедливо полагает директор бизнес-юнита ПЭК: GLOBAL. В этом году Минтранс запустил движение по 12 новым полосам на «Верхнем Ларсе», что повышает пропускную способность на 100-200 грузовых ТС. Пока, как показывает практика, этого недостаточно. Есть надежда, что разгрузить погранпереход поможет его реконструкция в 2023 году, так как пропускная способность увеличится до 2,5 тыс. ТС в сутки. Пропускную способность МАПП «Яраг-Казмаляр» планируют нарастить до 630 ТС в сутки, а число полос расширить до 10, но только к 2026 году.

Шесть из девяти компаний-участников обзора вслед за ростом грузопотока уже открыли собственные филиалы в Турции и планируют развивать сеть доставки. Тем не менее российский бизнес сталкивается с нехваткой логистических операторов, которые могут доставить из Турции небольшие партии, весом от 1 до 100 кг. Поэтому важно нарастить число регулярных сервисов для доставки сборных грузов, отметил Александр Кибальников. Такие сервисы развивает СДЭК, а ПЭК и Pony Express запустили регулярные сборные грузоперевозки по этому направлению. В новом году ПЭК планирует создать единую маршрутную сеть доставки, которая объединит крупные города Турции с небольшими, население которых менее 100 тыс. человек.