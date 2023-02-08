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Инженерам отменят непрофильные предметы ЕГЭ

С 2024 года при поступлении на инженерные специальности больше не будет нужен экзамен по русскому языку, передают «Известия» слова министра высшего образования и науки РФ Валерия Фалькова.

Фальков заявил, что с 2024 года будет введена системная мера, «достаточно революционная для вузов».

«Мы хотим принимать на инженерные специальности и направления только по математике, физике и информатике, а русский язык учитывать как дополнительный», – сказал министр.

Предложение прозвучало не впервые: аналогичную меру предлагал ввести министр, ответственный за школьное образование – глава Минпросвещения Сергей Кравцов, который предлагал утвердить для инженерных специальностей минимальный уровень по русскому языку в 24 балла вместо 36.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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