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СберСтрахование урегулирует убытки клиентов из-за взрыва газа в Тульской области в упрощенном порядке

Заявленные события будут рассматриваться по упрощенной системе на основании минимального пакета документов. Любые консультации по урегулированию страховых случаев и порядку страховых выплат можно получить по круглосуточному телефону 900 (звонки по России бесплатны), рассказали в компании.

7 февраля в Ефремове в пятиэтажном доме на улице Химиков произошел взрыв. По данным МЧС РФ, причиной обрушения одного из подъездов стал хлопок газовоздушной смеси. В пострадавшем доме в СберСтраховании застраховано шесть квартир. 

Клиенты СберСтрахования могут обратиться с заявлением о страховом случае по любому удобному каналу: через мобильное приложение «СберСтрахование», мобильное приложение «СберБанк Онлайн», в любой офис Сбера, а также по телефону 900.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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