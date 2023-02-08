Преподаватели ИГУ получили грант от Благотворительного фонда Владимира Потанина в 500 тыс. рублей

Поддержку фонда представители ИГУ получат как победители грантового конкурса для преподавателей магистратуры 2022/23 года, проведенного в рамках Стипендиальной программы Владимира Потанина. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Всего победителями признаны 150 человек (представители 58 вузов).

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева прокомментировала результаты проведенного конкурса:

«Появление новых отраслей знаний и направлений исследований требует междисциплинарного подхода. И мы видим, как активно он внедряется авторами проектов, поддержанных Фондом».

Гранты предоставляются в четырех номинациях: новая магистерская программа, новый учебный курс, новый учебный онлайн-курс, новые методы и технологии в обучении. Преподаватели ИГУ стали победителями в номинациях: