Каждый третий россиянин заводит собаку после покупки квартиры

Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» провел исследование среди собственников квартир, согласно которому каждый третий житель, купивший квартиру, заводит собаку или кошку. При этом собак заводят чаще – примерно 75% владельцев питомцев. На принятие решения о покупке домашнего животного влияет инфраструктура жилого комплекса, в котором находится приобретенная недвижимость.

В качестве наиболее важной составляющей жилого проекта для хозяев с питомцами респонденты назвали:

площадку/территорию, предназначенную специально для выгула собак с тренажерами для питомцев (назвали 39% опрошенных);

полезные сервисы для животных (лапомойки, установки с бесплатными дог-пакетами, урны для уборки за животными и пр.) –33%;

благоустройство двора – 22%;

расширенные планировки квартир – 6%.

«Комфортный дом и квартира располагают к исполнению желаний наших клиентов, к тому, чтобы разделить уют с маленьким другом – будь то кошка или собака. В проектах «Страны» мы предусматриваем опции для максимального удобства хозяев и их питомцев. Во всех ЖК есть специальные площадки для выгула собак, в каждой парадной дог-пакеты, в домах бизнес-класса устанавливаем лапомойки» - комментирует Александр Гуторов, вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент».