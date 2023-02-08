Эн+ выступает за строительство новой генерации на территории Иркутской области

Представители региональной власти и Минэнерго сегодня на совещании в Иркутске обсудили важность строительства новой генерации на юго-востоке Сибири. Место строительства нового объекта пока не определено. В Минэнерго собирают информацию для принятия решения, Эн+ предлагает построить объект на территории Иркутской области, где фиксируется резкий рост энергопотребления.

На фото: руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков, заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Заместитель министра энергетики России Павел Сниккарс побывал в ситуационно-аналитическом центре (САЦ) Эн+ в Иркутске. Там аккумулируется вся информация о режимах работы энергообъектов компании – 4 ГЭС, 11 ТЭЦ и сотен подстанций. Вместе с ним объект посетили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, министр энергетики региона Анатолий Никитин, представители Регионального диспетчерского управления Единой энергетической системы.

Замминистра и глава региона провели на базе САЦ совещание с представителями сетевых организаций и руководством Эн+, где обсудили вопросы электроснабжения в Иркутске и Иркутском районе и техприсоединения новых объектов. Стороны сошлись во мнении, что для успешного решения задач требуется совместная работа всех заинтересованных сторон, а также синхронизация территориальных планов с инвестпрограммами генерирующих и снабжающих организаций.

Кроме того, по ранее озвученному мнению Павла Сниккарса, сгладить последствия роста энергопотребления в Сибири может появление нового источника энергии.

– Тема, которая имеет существенное значение для развития Иркутской области и соседних территорий, – текущий рост электропотребления и нагрузки в целом по объединенной энергосистеме Сибири, по юго-восточной части региона, в том числе Иркутско-Черемховской промзоне, по Забайкалью, Бурятии. Решением задачи по покрытию растущего спроса на энергию может стать проведение конкурса на строительство новой генерации. До июля планируется уточнить необходимый объем мощностей, границы территории, на которой может быть построен новый объект генерации, а затем технические требования конкурса будут представлены на правительственную комиссию, – отметил замминистра энергетики страны.

Со своей стороны, руководители компании Эн+ отметили целесообразность строительства новой генерации на территории Иркутской области, компания планирует направить свои предложения в Министерство энергетики России и правительство Иркутской области.

Напомним, ранее министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин сообщил о рекордном росте энергопотребления в регионе до 64,3 млрд кВт/ч по итогам 2022 года. Это на 8,6% выше уровня прошлого года. Иркутская область вошла в число лидеров по росту энергопотребления в стране в 2022 году.