СберНПФ в 2022 году увеличил пенсионные выплаты жителям Забайкалья, Иркутской области, Бурятии и Якутии

В 2022 СберНПФ перечислил жителям Забайкальского края, Иркутской области, Республики Бурятия и Республика Саха (Якутия) – в общей сложности 415 млн руб. (данные есть у SIA.RU). Это на 82% больше, чем годом ранее (228 млн руб.).

По договорам обязательного пенсионного обеспечения (ОПС) фонд перечислил клиентам из Байкальского банка 401 млн руб. — на 84% больше, чем годом ранее (218 млн). Основная часть этой суммы (382 млн руб.) — единовременные выплаты, которые получили более 4800 клиентов. Число получателей единовременных выплат – клиентов Байкальского банка увеличилось на 33% год к году.

Выплаты по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) клиентам из Забайкальского края, Иркутской области, Республики Бурятия и Республика Саха (Якутия) суммарно выросли на 32% год к году — с 10 млн руб. до 13 млн руб.

Виктор Поляков, операционный директор СберНПФ:

«Как показывают наши опросы, 6,6% россиян копят на пенсию с помощью доступных и эффективных инструментов НПФ. Некоторые из них уже получили положенные выплаты и убедились в надёжности нашего фонда. Главная задача СберНПФ — помогать клиентам формировать накопления, чтобы они могли сохранить привычный уровень жизни после выхода на заслуженный отдых».

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка:

«СберНПФ постоянно работает над повышением качества услуг, особенно для тех клиентов, которые уже начали получать положенные им выплаты. Мы стараемся сделать процесс получения негосударственной пенсии максимально комфортным. Развивая информационные сервисы, мы также стремимся повысить осведомленность и финансовую грамотность наших клиентов, стимулируя их тем самым формировать долгосрочные накопления»