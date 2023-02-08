Сбер поздравляет ученых и исследователей с Днем российской науки

Сбер поздравляет с Днем российской науки и запускает сайт о своих исследованиях и разработках (R&D), на котором можно узнать о проектах всех 10 лабораторий компании по таким направлениям, как блокчейн, нейронауки, AR/VR, геймификация, интернет вещей, кибербезопасность, новые технологические решения, искусственный интеллект, клиентский опыт и новые способы продаж и робототехника.

Среди представленных R&D-проектов — блокчейн-платформа, Volumetric студия, которая позволяет создать эффект присутствия спикера или актёра в любом месте, платформы для построения и повышения эффективности моделей машинного обучения и многое другое. На сайте можно узнать и присоединиться к мероприятиям, которые проводят исследователи Сбера. Кроме того, посетители сайта узнают о партнёрских проектах лабораторий Сбера с ведущими вузами страны и данные об исследованиях, запущенных с центрами искусственного интеллекта на базе ВШЭ, Сколтеха и МФТИ.

Также сегодня Сбер запускает специальный раздел для всех, кто интересуется наукой и приглашает послушать лекцию лауреата Научной премии Сбера , посмотреть научно-популярные фильмы, выбрать онлайн-курсы от СберУниверситета и многое другое.

Лауреат Научной премии Сбера прочитает лекцию

8 февраля в 16.00 академик РАН, доктор физико-математических наук Юрий Оганесян, который в прошлом году стал лауреатом Научной премии Сбера , прочитает лекцию о том, как открываются новые сверхтяжелые химические элементы.

СберУниверситет открывает доступ к образовательному проекту об ИИ

Программа «Погружение в AI » разработана специально для топ-менеджмента Сбера, но в честь Дня науки доступ к ней получат все желающие. Курс позволит узнать о тонкостях разработки проектов с ИИ и машинным обучением (ML), а также приобрести практические навыки в этой области. Полученные в ходе программы знания помогут упростить обработку большого объёма данных и оптимизировать рабочий процесс, прокачать навыки поиска оптимального решения и узнать о ключевых трендах индустрии. Доступ к программе будет открыт с 8 по 15 февраля.

Мультимедийный сервис Окко сделал подборку научных фильмов

Посмотреть подборку научно-популярных фильмов на Окко , а также открыть новый взгляд на науку, посмотрев передачу «Границы познания» , в которой обсуждается самое важное в науке - непознанное. Гости передачи — ученые с мировым именем — поделились своим взглядом на физику, нейробиологию и математику.

Чем еще заняться в День российской науки?