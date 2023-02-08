Игорь Кобзев заявил о необходимости строительства дополнительных энергомощностей в Иркутской области

Для реализации крупных инвестпроектов и развития региона.

Совещание по вопросам перспективного развития системы энергоснабжения Иркутской области, в том числе в части реализации крупных (энергоемких) инвестиционных проектов, прошло в столице региона под руководством заместителя министра энергетики Российской Федерации Павла Сниккарса и Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

– Стоит серьёзная задача по формированию пула инвестиционных проектов для Иркутской области и определения перспектив присоединения объектов данных проектов к электросетям. Много вопросов нужно решить и в части регулирования, и в части финансовых источников, которые необходимы для инвестиционного развития, – сказал Павел Сниккарс.

На совещании было отмечено, что важными задачами, которые стоят перед энергетиками на территории Иркутской области, являются обеспечение электроснабжения масштабного проекта по расширению БАМа, крупных заводов, а также проекта по освоению Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Для решения этих задач в документах перспективного развития электроэнергетики уже предусмотрен ряд технических мероприятий по развитию электросетевой инфраструктуры в Иркутской области. К наиболее крупным можно отнести строительство воздушной линии 500 кВ Нижнеангарская – Усть-Кут и воздушной линии 500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут, реконструкцию подстанции 500 кВ в Усть-Куте. Также Правительством Российской Федерации приняты решения по строительству генерирующего объекта для покрытия прогнозируемого дефицита мощности в Бодайбинском районе Иркутской области.

Как отметил Губернатор Игорь Кобзев, Правительство Иркутской области находится в постоянном диалоге с Министерством энергетики Российской Федерации и акционерным обществом «Системный оператор Единой энергетической системы» по вопросам формирования и обсуждения Схемы и программы развития электроэнергетических систем России.

– Органы исполнительной власти Иркутской области актуализировали перспективных потребителей электрической энергии до 2028 года, в том числе по линии промышленных предприятий, вопросам строительства социально-значимых объектов, по вводу индивидуального и многоквартирного жилого фонда. Системный оператор Единой энергетической системы, обладая инструментами прогнозирования объемов потребления, помогает выработать оптимальные технические решения. Вместе мы работаем над тем, чтобы наши планы по социально-экономическому развитию территории были обеспечены необходимой энергетической базой, – подчеркнул Игорь Кобзев.

На заседании заслушали представителей компаний – инвесторов, которые готовы создавать на территории региона новые производства, или расширять действующие. С каждым ведется индивидуальная работа в части подключения объектов к электроэнергии.

Во время обсуждения была отмечена практика Иркутской области, в рамках которой выстроена работа по рассмотрению инвестиционных проектов, подписанию инвестсоглашений.

– Необходимо верифицировать объёмы мощности, которые понадобятся по мере реализации инвестпроектов. Безусловно, при выработке Схемы и программы развития Единой энергосистемы России мы ориентируемся на заключённые договоры на техприсоединение, но часть инвестпроектов пока в стадии проработки, для полной картины планы нужно максимально детализировать, – пояснил Павел Сниккарс.

Председатель правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Федор Опадчий также отметил, что сегодня необходимо понять, каков будет рост энергопотребления в Иркутской области, и на основе этого прогноза строить планы по развитию электроэнергетики.

Игорь Кобзев сообщил, что в регионе утверждена Стратегия социально-экономического развития Иркутской области до 2036 года. При формировании планов она будет взята за основу.

– Мы уже четко видим потребность в дополнительных мощностях. Есть проекты, которые инвесторы намерены реализовать. На Инвестиционном совете будем рассматривать готовность и конкретные запросы по необходимой мощности. Также есть вопросы по подключениям к электроэнергии индивидуальных жилых домов, и мы тоже должны подтвердить потребность в электроэнергии в рамках жилищного строительства. Еще одно направление – возведение социально значимых объектов. Мы строим новые школы, детские сады, больницы. Все это должно быть увязано с планами по развитию энергосистемы, – подчеркнул Игорь Кобзев.

В дополнение на совещании было отмечено, что на недавно состоявшемся заседании Правительственной комиссии РФ, в том числе, рассматривались вопросы энергоснабжения садоводств. Консолидация электросетевых активов садоводческих товариществ позволит обеспечить надежное и качественное электроснабжение.