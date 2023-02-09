Как менялись цены на топливо в 2022 году?

Аналитики исследовательского агентства «ПромРейтинг» сравнили средние потребительские цены на топливо на начало и на конец 2022.

Стоимость бензина автомобильного в среднем ее значении осталась на прежнем уровне – 50,85 руб./литр.

Наиболее популярные марки топлива АИ-92 и АИ-95, вопреки всем прогнозам и ожиданиям, в среднем в стоимости потеряли на конец года по сравнению с январем 2022 – 0,8% и 0,4% соответственно. А вот топливо марки АИ-98 и выше, напротив, подорожало на 2,9%.

Лидером прироста средней стоимости среди автомобильного топлива стал дизель – +7,1% к стоимости января 2022.

Максимальное среднее значение стоимости бензина автомобильного в целом по РФ пришлось на февраль-месяц и составило 50,91 руб./литр. А минимальное на июль – 50,54 руб./литр. С августа снова отмечается ее рост.

Что же касается непосредственно декабря 2022, индекс потребительских цен на бензин автомобильный по сравнению с ноябрем того же года составил 100,0%.

Рост потребительских цен на автомобильный бензин на 0,1% и более отмечен в 25 субъектах страны. Значительнее всего в Севастополе, Республике Адыгея и Кабардино-Балкарской Республике – на 0,6%.

Снижение же цен на бензин автомобильный зафиксировано в 14 регионах РФ, заметнее всего в Магаданской области и Камчатском крае – на 3,6% и 1,5% соответственно.

В Москве за указанный период цены остались без изменений, а вот в Санкт-Петербурге отмечено их повышение на 0,1%.

Самое заметное «падение» в рейтинге у Магаданской области - с 3 на 5 место в декабре 2022.

Камчатский край, напротив, + 1 пункт и в итоге 4 строчка.

Иркутская область сохранила за собой 6 позицию рейтинга субъектов страны, где в декабре 2022 года зафиксированы самые высокие цены на бензин автомобильный.

А вот г. Севастополь совершил небольшой прорыв внутри рейтинговой таблицы. + 2 пункта и 7 место в рейтинге.

Потеряли по 1 пункту Забайкальский край и Республика Крым, и, как результат, 8 и 9 строчки рейтинговой таблицы соответственно.

Неизменно сохраняет за собой позицию почетной «закрывашки» ТОП-10 Калининградская область.