Иркутские стоматологи могут зарабатывать до 400 тысяч рублей в месяц

9 февраля в России отмечают профессиональный праздник - международный день стоматолога. Аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, как изменился спрос на этих специалистов за 2022 год, а также сколько им готовы платить работодатели.

За 2022 год в стране было открыто 29,1 тысяча вакансий для врачей-стоматологов, при этом чаще всего таких специалистов искали работодатели в Москве (25% от всего объема вакансий для стоматологов за указанный период), Санкт-Петербурге (14%), Московской области (7%), Краснодарском крае (6%) и Свердловской области (3%). Иркутская область на 21 месте среди 86 регионов России по уровню спроса на стоматологов (1%).

За год спрос на врачей со специализацией стоматолога в целом по стране вырос на 8% (в 2022 году относительно 2021-го), в Иркутской области потребность в них выросла почти в два раза больше, на 14%.

По данным сервиса «Люди в цифрах», наиболее высокие зарплаты в России предлагают стоматологам-ортопедам, диапазон зарплат для них составил в 2022 году 91 954 - 229 885 рублей, далее следуют стоматологи-хирурги (70 000 - 200 000 руб.), стоматологи-ортодонты (68 966 - 172 414 руб.), стоматологи- терапевты (60 000 - 150 000 руб.).

В данный момент самую высокую зарплату в сфере стоматологии в Иркутской области предлагают стоматологу-ортопеду - от 400 000 руб. на руки. Вакансия открыта в Братске. Работодатель ищет специалиста, «умеющего грамотно проводить консультации, который сможет вывести на доверие пациентов, целеустремленного, ответственного, знающего своё дело, влюбленного в свою профессию, желающего работать в команде».