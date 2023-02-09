Амфитеатр и сцену обустроят в Курсантском сквере в ИВВАИУ

По проекту благоустройства сделают пешеходные дорожки, установят перголы с качелями и современное освещение. Для малышей смонтируют скалодром. Проектом также предусмотрена установка детского игрового комплекса. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Иркутска.

– В этом году сквер заметно преобразится. Здесь появятся детские игровые зоны, современные малые архитектурные формы. Наша задача – создавать такие места притяжения в каждом микрорайоне. Важно, чтобы у иркутян в шаговой доступности появлялись парки и скверы, где можно отдохнуть всей семьей, – подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.

Напомним, что первый этап благоустройства Курсантского сквера выполнили в 2018 году. Тогда привели в порядок центральную аллею: восстановили входную группу, заасфальтировали дорожное покрытие, установили опоры освещения, скамейки и урны.