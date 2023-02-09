Бизнесу предложат заплатить добровольный взнос в бюджет? Что это значит?

8 февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что власти обсуждают с бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из прибылей, полученных в 2022 году . Он добавил, что речь идет не о повышении налогов, а о платеже в формате "windfall tax", сообщает Интерфакс.

– Добровольный взнос от бизнеса, да, он обсуждается, однократный. Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс. Сейчас эта тема находится в дискуссии, я бы так сказал, – сообщил Белоусов журналистам.

Вопрос сейчас прорабатывается вместе с бизнесом.

– Рассматривается это как история добровольная, бизнес в этом активно участвует, – подчеркнул Белоусов.

Кто хорошо заработал

По данным Росстата, в первом полугодии 2022 года российские предприятия действительно получили сальдированную прибыль в размере 16,6 трлн рублей. Это на 32% больше, чем за тот же период 2021 года. Однако во втором полугодии динамика ухудшилась, отмечают в своём обзоре эксперты БКС.

– За январь-октябрь мы уже видим падение более чем на 8%. То есть большинства отраслей и компаний разовый добровольны взнос вряд ли вообще коснется: по итогам года у них не будет прироста, – подчеркивают аналитики.

Эксперты проанализировали динамику финансовых показателей компаний и назвали претендентов на уплату "добровольного взноса".

– Лидер по объему и динамике это газовая отрасль, в первую очередь СПГ и экспорт, то есть первыми кандидатами на «добровольный взнос» видятся НОВАТЭК и Газпром. Солидный объем прибыли и прирост имеется в отрасли удобрений: на рынке акций представлены ФосАгро, Акрон, КуйбышевАзот. Следом идут угольщики (Мечел, Распадская). Рост отмечается в строительстве и добыче золота (Полюс, Полиметалл), – отмечают аналитики БКС.

Кто вне зоны риска

При этом эксперты БКС отмечают, что вне зоны риска нефтяной, финансовый сектор и металлурги.

– Производство топлива показало рост прибыли на 25%, но в целом нефтянка в минусе по сравнению с прошлым годом, и сверхприбыли там нет. Металлургия в целом тоже не показывает какого-то избыточного позитива. Напротив, динамика нисходящая и у сталеваров, и у производителей цветных металлов. Аналогично вне опасности находятся финансовая отрасль, причем вся, включая банки и небанковские структуры, а также цифровые и коммуникационные отрасли. То есть Сбера, Яндекса и МТС инициативы, скорее всего, не коснутся, – резюмируют эксперты.