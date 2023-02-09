Трасса «Европа – Западный Китай» подорожала почти в полтора раза

Правительство уже подтвердило увеличение сметы на проект, сообщает РБК.

Стоимость строительства трассы М-12, которая входит в федеральный проект «Европа – Западный Китай» (ЕЗК), подорожала почти в полтора раза, до 911,67 млрд руб. Это следует из отчета аудиторов Счетной палаты по итогам проверки проекта в 2022 году.

Согласно паспорту проекта, стоимость трассы М-12 составляет 622,8 млрд руб., хотя ее сметная стоимость почти на 300 млрд руб. больше – 911,67 млрд руб., говорится в отчете. Из-за этих расхождений паспорт проекта нужно скорректировать, отмечает аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов.

О том, что строительство трассы подорожает в том числе из-за роста цен на стройматериалы в конце 2021 года, предупреждал вице-премьер Марат Хуснуллин. Весной 2022 года в интервью РБК он анонсировал, что стоимость проекта превысит 800 млрд руб.