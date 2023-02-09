Сбер объявил об изменениях в топ-менеджменте территориальных банков

Анатолий Песенников возглавит Юго-Западного банк, Евгений Титов – Среднерусский банк, сообщает пресс-служба Сбера.

Евгений Титов будет назначен председателем Среднерусского банка ПАО Сбербанк. В команде Сбера Евгений с 1993 года, с 2011 по 2017 год руководил Дальневосточным банком, с 2017 года возглавлял Юго-Западный банк. За пять лет объём операционной прибыли Юго-Западного банка вырос в 2,5 раза. Кредитный портфель физлиц вырос в 3 раза, так же — трёхкратно — вырос объём привлечённых средств юридических лиц.

Председателем Юго-Западного банка будет назначен Анатолий Песенников. Он пришёл в Сбер более 25 лет назад. Возглавлял Тверское и Краснодарское отделения, в 2015 году был назначен председателем Байкальского банка. С 2017 года занимал должность заместителя председателя, директора Головного отделения Сбербанка по Санкт-Петербургу. В этот период Сбер значительно усилил свои позиции в северной столице России: рост доли рынка по всем направлениям; опережающие темпы роста операционной прибыли; лидирующие позиции по показателям операционного дохода.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

– Поздравляю Евгения и Анатолия с назначениями! Уверен, что их опыт и знания позволят командам успешно реализовать все стратегические задачи.