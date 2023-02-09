Доходы россиян упали за год на 1%

На фоне кризиса заработки жителей России снижались три квартала подряд, сообщает РБК со ссылкой данные Росстата.

В 2022 году реальные располагаемые доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) снизились на 1% по сравнению с 2021 годом. Об этом говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России». По итогам досанкционного 2021 года доходы показали максимальный за восемь лет рост – на 3,2%.

Санкционный кризис 2022 года сделал динамику реальных располагаемых доходов нисходящей. На протяжении первых трех кварталов показатель падал в годовом выражении. В частности, в третьем квартале падение было самым большим и составило 3,1%, по уточненным данным Росстата (в ранее озвученной ведомством оценке значилось 3,4%). Однако по итогам четвертого квартала доходы развернулись к росту (плюс 0,9% по отношению к тому же кварталу 2021 года).