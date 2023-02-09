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Рубль снова падает, доллар уже 72,3. Что происходит?

Рубль на торгах в среду резко ослабед. Доллар впервые с начала января превысил 72 руб., в моменте достигая 72,3, евро установил десятимесячный максимум немного выше 77,5 руб.

– При этом внешний фон для рубля остается позитивным благодаря продолжающемуся подорожанию нефти. Однако на рубль все сильнее давит непростая ситуация с балансом госбюджета, – считают эксперты БКС. 

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По мнению аналитиков, об этом может свидетельствовать новость, согласно которой российские власти обсуждают с бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из прибылей, полученных в финансово удачном 2022 г. Вице-премьер Андрей Белоусов объяснил это тем, что финансовые результаты компаний за прошлый год были очень хорошие, и "у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс". Сейчас эта тема обсуждается.

Экономисты прогнозируют рост дефицита российского бюджета до 5 трлн рублей. Причины – снижение нефтегазовых доходов, глобальная рецессия и геополитическая обстановка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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