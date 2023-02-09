ИркАЗ на одной волне со студентами Сибири

На шелеховской промплощадке РУСАЛа прошла экскурсия для студентов Сибирского федерального округа.

Фото: Анастасия Ягуда

В Иркутской области проходит трехдневная программа «На одной волне со студентами: Байкал», инициаторами которой выступают проект «Центры компетенций» АНО «Россия – страна возможностей», программа развития туризма «Больше, чем путешествие» и Министерство по молодежной политике Иркутской области.

В программе приняли участие 100 лучших студентов из разных городов Сибирского федерального округа, которые предварительно прошли отбор по результатам диагностики универсальных компетенций. Программа в Иркутской области насыщенная, один из главных пунктов – посещение Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ.

Гости прошли инструктаж по технике безопасности, получили средства индивидуальной защиты, посетили электролизное и литейное производство. Экскурсию провела Альбина Кузнецова, начальник производственно-диспетчерского отдела ИркАЗа. Она познакомила студентов с основными этапами производства алюминия.

Участники экскурсии смогли задать вопросы о трудоустройстве и перспективах завода. Очень активно интересовались востребованными профессиями, а также условиями труда, размером заработной платы и практикой в компании. Студенты уверены, это главные критерии при выборе будущего работодателя. О важности производственной практики для молодого поколения на предприятиях РУСАЛа неоднократно говорил основатель компании Олег Дерипаска.

— Я впервые посетила такой крупный и мощный завод. Мы побывали в электролизном производстве, где получают алюминий. Увидели и узнали, что такое прокатный стан в литейном отделении, и как делается алюминиевая катанка, слитки. Уверена, очень интересно и круто работать на таком предприятии, - рассказала Полина Кузнецова, студентка Сибирского Федерального университета и амбассадор Центра компетенций СФУ.

В рамках программы "На одной волне со студентами: Байкал" студентов ждет туристическая поездка по прозрачному льду на озере Байкал, экскурсия в "Тальцы" и Байкальский музей.

Текст: Анастасия Ягуда