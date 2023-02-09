2000 билетов авиакомпании «ИрАэро» куплено с использованием SberPay

Иркутское отделение Сбербанка и авиакомпания «ИрАэро» подключили сервис бесконтактной оплаты SberPay для оплаты авиаперевозок. С помощью этой услуги уже приобретено 2 000 билетов на сумму более 25 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе банка.

Клиентам авиакомпании достаточно иметь карту Сбербанка и при оплате билетов или услуг авиакомпании на официальном сайте «ИрАэро» выбрать способ «Оплатить картой».

«Мы делаем обслуживание наших клиентов более удобным, быстрым и доступным. Сервис SberPay существенно упрощает процесс оплаты услуг и экономит время клиентов: не нужно запоминать реквизиты, оплату можно делать в несколько кликов. Кроме того, SberPay исключает ошибки при вводе данных и делает расчёты максимально безопасными», – Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка.

«В первую очередь, мы подключили SberPay для удобства наших пассажиров. В авиакомпании «ИрАэро» уделяют большое внимание цифровому развитию и повышению качества обслуживания. Для этого мы заключили стратегическое партнёрство со Сбером и намерены его расширять», – Денис Миронов, директор по развитию авиакомпании «ИрАэро».