АТБ вместе с фондом «Озеро Байкал» помог бизнесу стать экологичным

В 2022 году Фонд «Озеро Байкал» в партнёрстве с Азиатско-Тихоокеанским банком поддержал предпринимателей Бурятии и Иркутской области с целью сделать их бизнес более экологичным. Каждый из проектов - победителей конкурса «Зелеными шагами» получил грант на развитие «зеленых» практик, и каждому удалось закрепить их в работе своих компаний на годы вперед.

Кому-то грант помог продолжать основную деятельность, только теперь - с меньшим экологическим следом, другие команды благодаря поддержке смогли внедрить в работу принципиально новые процессы. Предприниматели поделились с нами подробностями реализованных проектов.

Отель «Байкал-Плаза» в городе Улан-Удэ отказался от одноразового пластика в номерах, внедрил раздельный сбор вторсырья для гостей и ежегодно снижает объем отходов. В 2022 году управляющая команда отеля сфокусировалась на обучении своих сотрудников и создании «зеленой» корпоративной среды. Экологические мастер-классы, тимбилдинг на природе за посадкой сосен, яблонь и чая, экоконкурс, в котором поучаствовало 75% персонала отеля, - все это закрепило экомышление и «зеленые» ценности внутри команды, которые далее будут транслированы гостям, приезжающим на Байкал.

Улан-удэнский ресторан Voyage благодаря гранту смог ввести доставку еды в многоразовой таре на постоянной основе. Цифры проекта радуют: в ресторане теперь используют 98 контейнеров для горячих и холодных блюд, 16 термосов, 4 термосумки разного объема и 3 комплекта новой униформы для экологичных курьеров.

В декабре 2022 года 25% от общего числа заказов на доставку еды было оформлено в возвратной таре, а именно 87 из 345 заказов доставки. Благодаря экодоставке масса пластиковых отходов ресторана уже снизилась на 24,4 кг, и команда Voyage каждый месяц фиксирует уверенный рост этой цифры.

Благотворительный магазин «Вторник» (г. Иркутск) изначально заложил в свою миссию цели и экологические (повторное использование вещей), и социальные (помощь людям). С помощью гранта команда магазина смогла установить электронные датчики заполняемости на контейнеры для сбора вещей, расставленные в разных точках города. Это оптимизировало маршруты водителя, который выгружает накопившиеся вещи, а значит, сократило транспортные выбросы СО2 и ресурсы самого проекта.

Команде «Вторника» пришлось преодолеть несколько серьезных рисков. «С самого начала мы столкнулись с трудностями в реализации проекта. В марте 2022 года цена на датчики взлетела, и поставщик объявил, что в наличии нет самой главной составляющей этих приборов – электронных чипов. Мы нашли решение. И хотя из-за этого пришлось сократить другие статьи расходов, главное, что основную цель проекта мы выполнили», - рассказывает директор благотворительного магазина «Вторник» Светлана Первенецкая.

Проект социальной предпринимательницы из города Улан-Удэ Евгении Королевой под названием «Ниточка» - сервис по сбору ненужной одежды, уменьшающий экологическую нагрузку на город. При поддержке Фонда «Озеро Байкал» проект получил мощное развитие: 40 тонн ненужного текстиля отправились на переработку и избежали захоронения на городском мусорном полигоне. «Из-за закрытия границ ввоз текстильных отходов в Россию резко сократился, и партнеры с готовностью начали принимать партии на переработку внутри страны. Мы уверены, что при грамотном перераспределении старая одежда обязательно возвращается в экономику и помогает решать социальные и экологические проблемы», - говорит Евгения. Более 1 тонны текстиля команда переработала самостоятельно на своих станках – так они развивают ответственное производство в Республике Бурятия.

«Ниточка» помогла не только окружающей среде, но и людям: больше 500 человек получили одежду секонд-хенд бесплатно. А еще - животным: 5 тонн теплых одеял, курток и подстилок передали в Тарбагатайский приют.

Еще один успешный проект смог поработать непосредственно с окружающей средой: команда центра отдыха «Оранж Хаус» в городе Улан-Удэ создала экотропу в хвойном лесу, доступную для всех. Протяженность тропы - 6,7 километров, ровно 10 тысяч шагов. На пешем маршруте команда центра установила контейнеры для раздельного сбора отходов и продолжает их обслуживание. Такие проекты - вклад в развитие ответственного туризма на Байкале. Организаторы отмечают: «После того как мы построили инклюзивную тропу, посетителей в лесу значительно прибавилось. Главный лесничий, с которым мы сотрудничаем, начиная с момента проектирования экотропы, очень доволен ситуацией: он увидел, что мусора в лесу стало заметно меньше, а люди стали добрее, здороваются, улыбаются друг другу».