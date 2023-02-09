Реалист Банк запустил факторинг

Банк Реалист профинансировал первую факторинговую сделку: клиентом стала компания, оказывающая полный спектр логистических услуг для интернет-магазинов, оптовых компаний и федеральных торговых сетей. Компания на рынке РФ представлена с 2006 года, недавно сменила нидерландского собственника на российского. Среди заказчиков такие крупные игроки как Вайлдбериз, Алиэкспресс, Тмалл, Яндекс Маркет, Леруа Мерлен и другие.

В Реалист Банке клиентам доступна вся продуктовая линейка: факторинг для поставщиков и покупателей, международный факторинг (страны СНГ, китайско-азиатский рынок).

“В нашей работе мы взяли ориентир на гибкие продуктовые решения, структурируемые под конкретного клиента и его контрагентов. Особый акцент будет сделан на уровне сервиса, в том числе на основе электронного документооборота. Среди наших преимуществ: работа с контрагентами любого уровня и работа в “непопулярных” среди крупных факторов отраслевых сегментах”, - прокомментировала Людмила Бахтина, начальник управления факторинга Реалист Банка.