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«Серого кредитора» из Братска обвиняют в незаконном предпринимательстве

По версии прокуратуры, «серый кредитор» выдавал займы под залог недвижимости. Ставка составляла от 30 до 60%.

Прокуратура Братска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконном предпринимательстве.

Как предполагают правоохранители, с 2016 по 2022 год мужчина заключил с 12 жителями Братска договоры займа на сумму от 50 до 500 тыс. рублей на возвратной основе процентов, в результате чего заработал более 7,9 млн рублей.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Братский городской суд для рассмотрения по существу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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