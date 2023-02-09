26 человек спасены на пожаре в доме на улице Шахтерской в Иркутске

Сообщение о задымлении поступило в 03:05 от жильцов дома. Дым уже проникал в квартиры, и люди не могли эвакуироваться на улицу, а многие спали и не знали о том, что их дом находится под угрозой. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области.

На первом этаже у входа горел ящик с опилками, предназначенный для обогрева труб. Путь эвакуации был отрезан. Спасатели вывели 26 человек, из них 5 детей. Людей будили и выводили на свежий воздух. Одновременно с этим огнеборцы организовали тушение пожара. В течение пяти минут открытый огонь ликвидировали. Пострадавших нет.