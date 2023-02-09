Союз промышленников и предпринимателей предложил альтернативы единовременной выплате бизнеса в бюджет

Это выпуск нового типа ОФЗ или социальные инвестиции, заявил РБК глава РСПП Александр Шохин.

С инициативой ввести добровольный однократный взнос в бюджет для крупного бизнеса первый вице-премьер Андрей Белоусов впервые выступил на бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в середине декабря 2022 года. «Компании почти два месяца обсуждали эту идею и пришли к выводу о ее нереализуемости», – заявил РБК глава РСПП Александр Шохин. Основная проблема, по его словам, связана с определением конкретных компаний, которым будет предложено заплатить взнос.

О том, что власти обсуждают с бизнесом разовый добровольный взнос в бюджет из прибылей, заработанных в 2022 году, сообщил в среду, 8 февраля, сам Белоусов.

«Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала результаты были сильно в плюс. Сейчас эта тема находится в дискуссии, я бы так сказал», – отметил вице-премьер.