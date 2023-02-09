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Инвестпроект предприятия «Ангара-Тимберлайн» получил статус приоритетного

Благодаря реализации инвестпроекта в период до 2027 года объем производства пиломатериалов будет увеличен до 145 тыс. кубометров, балансовой древесины – до 45,4 тыс. кубометров. Приказ об этом издало Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

На модернизацию производства инвестор направит 2,2 млрд рублей.

В результате запланировано дополнительно создать 52 рабочих места. Для реализации проекта компании будут предоставлены лесные участки в Жигаловском лесничестве общей площадью 214,4 тыс. гектаров. 

– Действующие в Иркутской области лесоперерабатывающие предприятия за 11 месяцев 2022 года только пиломатериалов произвели более четырех миллионов кубометров. Удельный вес отраслей ЛПК в общем объеме обрабатывающего производства области составил 23,8%. Несмотря на непростые экономические условия, лесной комплекс интересен потенциальным инвесторам, готовым создавать производства с высокой добавленной стоимостью и увеличивать количество рабочих мест, – рассказал заместитель председателя правительства Иркутской области Владимир Читоркин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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