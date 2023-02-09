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Прием в иркутское Суворовское училище начнется 15 апреля

Здание введут в эксплуатацию к 1 сентября.

«Сдать училище в эксплуатацию планируется к 1 сентября 2023 года. Прием документов для поступления начнем уже совсем скоро, с 15 апреля. Более подробная информация будет опубликована до 1 марта на сайте регионального министерства образования», – сообщил губернатор Игорь Кобзев в телеграм.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин потребовал ввести проект уже в 2023 году.  Идея создания в Иркутской области Суворовского училища появилась летом 2020 года. О ней губернатор Игорь Кобзев доложил Президенту во время рабочей встречи. Комплекс объектов на территории бывшего ИВВАИУ будет включать учебно-административный корпус, столовую, спальный корпус на 560 мест, медпункт, крытый спортивный комплекс, стадион с трибунами, гимнастическую площадку, плац.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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