Дальневосточная компания «Аврора» закажет российскую авиатехнику на 55 млрд рублей

Речь идет о 18 самолетах (восемь SSJ-New и 10 «Байкалов») и 21 вертолете с передачей в лизинг в 2024–2026 годах, узнали «Известия».

Это один из крупнейших инвестпроектов за последнее время. Сделка будет профинансирована за счет средств ФНБ с привлечением коммерческих денег, сообщил источник. Новые самолеты «Аврора» сможет использовать на местных маршрутах в ДФО, а вертолеты – для перевозки вахтовиков, считают эксперты. Больший контракт пока только у «Аэрофлота» – компаниям группы планируется передать 63 лайнера на 175,4 млрд рублей из ФНБ.

Профильные министерства согласовали инвестпроект по поставке российской авиатехники в лизинг дальневосточной авиакомпании «Аврора», сообщил «Известиям» источник, близкий к кабмину.