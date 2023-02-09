В Листвянке планируется строительство объектов водоснабжения

Вопрос о водоснабжении и водоотведении в поселке Листвянка Иркутского района был рассмотрен в рамках рабочей поездки Председателя Правительства Иркутской области Константина Зайцева, заместителя Губернатора региона Андрея Бунева и членов кабмина в эту территорию.

Фото с сайта правительства Иркутской области https://irkobl.ru

Холодное водоснабжение в Листвянке организовано от двух водозаборов - «Мыс Рогатка - Иркутское водохранилище» и «Байкал». Также в поселке используются подземные скважины и колодцы. Охват потребителей услугами централизованного водоснабжения остается низким.

Как отметил заместитель министра жилищной политики и энергетики Иркутской области Евгений Ветров, в Листвянке требуется строительство и реконструкция объектов водоснабжения. Работы планируется выполнить в два этапа. На первом предусмотрено подключение существующих потребителей водозабора «Байкал» в пади Большая Черемшанка. Для этого требуется построить магистральные водопроводные линии от действующего глубинного водозабора до водозабора «Байкал».

На втором этапе предлагается на площадке проектируемого водозабора на мысе Лиственничный предусмотреть строительство самотечных водоводов для забора глубинной воды, водопроводных насосных станций, а также установку оборудования для очистки воды и обеззараживания; ёмкостей для хранения аварийного запаса воды. В поселке Листвянка планируется предусмотреть строительство магистральных водоводов, резервуаров чистой воды, кольцевых сетей.

– На основании заявки администрации Листвянского муниципального образования принято решение о предоставлении субсидии из областного бюджета на 2024 год в размере 4,8 млн рублей в целях разработки проектной документации. Соответствующие изменения внесены в бюджет региона, – сообщил Константин Зайцев.

Также на выездном совещании было отмечено, что в 2022 году Листвянское муниципальное образование получило субсидию на разработку проектной документации для реконструкции комплекса канализационных очистных сооружений поселка. Проектная организация уже занимается решением поставленной перед ней в рамках заключенного контракта задачи.

– После разработки проектной документации и прохождения государственных экспертиз бюджетная заявка будет направлена в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для включения объекта в федеральный проект «Сохранение озера Байкал» национального проекта «Экология», – сказал Константин Зайцев.