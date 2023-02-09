Иркутские райдеры отдали предпочтение местным горнолыжным склонам

Количество туристов, отдыхающих на горнолыжных курортах, в этом году выросло на 13%. Россияне все чаще выбирают для активного отдыха новые направления – Мурманская область, Камчатка и Сахалин. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав трафик в период зимних каникул.

Сокращение авиасообщения с европейскими странами и развитие инфраструктуры российских горнолыжных курортов заставили любителей активного отдыха обратить внимание на новые направления. Заметный прирост в этом году показали локации для зимнего отдыха в разных регионах страны. Самым быстрорастущим стал «Большой Вудъявр» в Мурманской области, турпоток вырос на 50%, «Альпина» и «Красная сопка» на Камчатке (47%) и «Горный воздух» на Сахалине (37%).

Жители Иркутской области для катания чаще всего выбирали региональный горнолыжный курорт «Гора Соболиная». Местные трассы в этом зимнем сезоне привлекли на 45% больше лыжников и сноубордистов, чем в предыдущем. «Гора Соболиная» стала настоящей туристической точкой притяжения: кроме иркутян покататься сюда этой зимой приезжали жители Бурятии, Красноярского края, Новосибирской области, Приморского края, Забайкалья и Москвы.

Также в число востребованных мест для катания у жителей Иркутской области вошли локации за пределами региона: фанпарк «Бобровый лог» в соседнем Красноярском крае, а также «Роза хутор» и «Красная поляна» в Сочи. Кроме того, в рейтинг любимых иркутянами горнолыжных курортов в этом году попал алтайский комплекс «Благодать».

Мужчины чаще женщин отдают предпочтение активному отдыху: соотношение 58% к 42%. А средний возраст туристов, катавшихся на склонах, составил 25-44 лет. Более 90% абонентов во время активного отдыха пользовались мобильным интернетом. Любители зимних видов спорта общались в соцсетях и мессенджерах, делились контентом и смотрели видео – именно на эти активности пришлось более 60% от общего мобильного трафика. Самыми популярными сервисам стали YouTube, ТикТок и Telegram – вместе они занимают почти треть интернет-трафика.

Среди традиционных направлений согласно общероссийским показателям, лидирует горнолыжный кластер Сочи, турпоток туда изменился незначительно, наибольший прирост на 5% показал комплекс «Газпром». Склоны Кавказа напротив демонстрируют значительный рост за счет расширения зон катания – турпоток на курортах Эльбрусского района вырос в 15 раз, на курорте «Домбай» – в 2 раза. А вот число туристов, отправившихся на популярные курорты Франции, Италии, Австрии и Швейцарии было почти в 4,5 раза ниже доковидных показателей.

Стабильная связь на трассах горнолыжных курортов важна не только для общения, но и для обеспечения безопасности туристов. МегаФон уделяет большое внимание развитию устойчивой мобильной связи, в частности, анализируя динамику нагрузки на сеть. В прошлом году крупнейшие проекты по улучшению покрытия реализованы на ключевых курортах – «Приэльбрусье», «Домбай», «Архыз» и «Шерегеш».