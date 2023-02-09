Иркутская область в рейтинге цифровой трансформации поднялась с 59 на 12 место в стране в 2022 году

Минцифры России подвело итоги рейтинга цифровой трансформации субъектов РФ за 2022 год.

– В этом направлении нам еще предстоит большая работа. Проводимые мероприятия позволят трансформировать существующую региональную медицинскую информационную систему, повысить эффективность ее функционирования, реализовать полную преемственность в работе различных ведомств и организаций системы здравоохранения, а также сделать процесс получения медицинских услуг более удобным для пациентов, – сказал первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Напомним, что общий балл рейтинга рассчитывается по следующим критериям: цифровая зрелость региона по пяти отраслям, включая общественный транспорт, образование, здравоохранение, государственное управление, городское хозяйство и строительство; платформа обратной связи, перевод социально значимых услуг в электронный вид, эксплуатация системы межведомственного электронного взаимодействия, импортонезависимость программного обеспечения, меры поддержки ИТ-отрасли и информационная безопасность.