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Каждая десятая семья из России платит за интернет по завышенной на треть цене

В России около 10% семей вынуждены платить за домашний интернет и ТВ по тарифам, которые выше рыночных примерно на 30%, сообщают «Известия» со ссылкой на материалы АНО «Цифровая экономика».

Такие расчеты содержатся в отзыве на проект поправок в закон «О связи» и Жилищный кодекс, подготовленном АНО «Цифровая экономика» совместно с участниками рынка. Законопроекты, предполагающие либерализацию доступа провайдеров в жилые дома, в ноябре 2022 года внесла в Госдуму группа сенаторов и депутатов.

В Москве по завышенным тарифам вынуждены платить жильцы примерно 6% квартир, утверждают авторы отзыва. Диспропорцию в тарифах они связывают с низким уровнем конкуренции: цены выше рыночных, если в доме работают один или два провайдера, аффилированных с застройщиком.

По оценке TelecomDaily, средний платеж за интернет в месяц в РФ составляет около 450 рублей, а в домах, где работают провайдеры-монополисты, стоимость может превышать 580 рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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