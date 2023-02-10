Вышел в свет первый в 2023 году номер Газеты Дело

Его главная тема, проходящая красной нитью через все публикации, – несмотря ни на что, жизнь продолжается! Более того, по оценкам экспертов, итоги очень непростого 2022 года во многих отраслях российской экономики даже превзошли ожидания. В 2023 году продолжают активно реализовываться бизнес-проекты, стартовавшие ранее в различных сферах, разрабатываются новые идеи и стратегические планы. В первом номере Газеты Дело журналисты издания подготовили материалы о том, чем сейчас живут региональные банковский сектор, агропромышленный комплекс и продуктовый ритейл, строительный и автомобильный рынки, частная медицина и туристические компании.
«Продолжаем сеять рожь» Реалистический оптимизм Сергея Макшанова
«Единственное, к чему мы должны быть готовы, – это ко всему», – считает известный бизнес-эксперт, управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» Сергей Макшанов. Ситуация непростая, но поводов для «реалистического оптимизма» – достаточно. Что помогает российским компаниям показывать кратный рост? Почему, несмотря на риски, нужно продолжать «сеять рожь»? Какие «джокеры в колоде» могут повлиять на деятельность бизнеса? В преддверии традиционных «Базовых стратегий»*, которые Сергей Макшанов проведет в Иркутске 17 февраля, эксперт поделился своим видением текущей ситуации и ключевыми прогнозами на год.
Елена Палютина: Игра по-взрослому, или Зачем бизнесу геймификация
Кубики, фишки, метафорические карты… какое отношение это имеет к таким серьёзным понятиям, как стратегирование, бренды, executive-коучинг? Оказалось, самое прямое. Автор технологии BrandPuzzle – бренд-мейкер и коуч по международным стандартам ICF Елена Палютина – называет её геймифицированной стратегической сессией. Газете Дело Елена рассказала об актуальности этого инструмента в эпоху фазового кризиса, о принципах работы, для кого и чего он нужен, и о том, как иркутские компании, играя, решают серьёзные бизнес-задачи.
«Дома – готовые, цены – конкурентные». Дмитрий Кузнецов – о предложениях MetaEstate на Байкальском тракте
В 2023 году девелоперская компания MetaEstate завершает загородный проект «Патроны Парк» – сейчас в продаже есть готовые дома и несколько земельных участков. Также девелопер открыл продажи барнхаусов в новом поселке «Кандинский» – стоимость квадратного метра на старте проекта составляет всего 57 тысяч рублей.
Инвестиции в недвижимость: как зарабатывать больше. 7 плюсов ремонта с дизайнером в квартире «под сдачу»
Покупка квартиры для последующей сдачи в аренду – один из самых популярных видов инвестиций в недвижимость. При этом, как говорит дизайнер Евгения Стрелова, далеко не все инвесторы вкладываются в профессиональный и качественный ремонт такого жилья. И зря, ведь бюджет дизайнерского ремонта, вопреки сложившимся стереотипам, – ненамного выше самостоятельного. «За год-два эти вложения окупятся. Но у вас будет совершенно другая картинка, другое качество – а значит, другая аудитория и другой доход». Мы попросили Евгению подробнее рассказать о плюсах работы дизайнера в квартирах «под сдачу».
Тема самовольного строительства не перестает быть актуальной. Как говорит юрист адвокатского бюро «Владимир Рябенко и Партнеры» Полина Спесивая, активность государства в этом направлении сейчас усилилась: это связано с развитием механизма комплексного развития территорий. Мы попросили эксперта прокомментировать обзор судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством.
«Год был успешным, но сложным». Наталья Баркова, Россельхозбанк, – об итогах 2022 года
«Неожиданные события 2022 года привели к неожиданным результатам: еще весной и бизнес, и банки готовились к худшему, а в итоге заработали существенно больше, чем в 2021-м», – отметила в интервью Газете Дело директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова. Нашему изданию она рассказала, что за последние годы отношение к сельскому хозяйству принципиально изменилось, сейчас это успешный бизнес, если вести его качественно и грамотно. Образ «рабочего в телогрейке» давно ушёл и сменился на образ успешного бизнесмена. О том, как небанковские продукты РСХБ помогают развивать в Иркутской области успешное фермерское движение, влияют на создание оригинальных проектов в сельских территориях, в образовании и агротуризме – читайте в нашем материале.
Уже третий год «Слата» реализует спецпроект «Время местных». Его цель – помочь представителям малого бизнеса попасть на полки супермаркетов торговой сети. Сегодня, при возросшей потребности в импортозамещении, это начинание особенно актуально: импортные бренды уходят, позволяя местным игрокам «расправить крылья». 8 декабря в Центре «Мой бизнес» прошла ежегодная конференция «Развиваем родное дело», на которой сибирские товаропроизводители поделились своим опытом и идеями.
Как развивать родное дело: диалог власти, ритейла и производителей
Ежегодная конференция местных производителей «Развивая родное дело», которая является частью большого проекта торговой сети «Слата» «Местные производители», в этом году собрала на своей площадке рекордное количество участников. Причём не только из Иркутской области и соседней Бурятии, но и из Новосибирской области, Красноярского края и Забайкалья. Ключевым мероприятием конференции стал круглый стол «Как достичь качественного роста благодаря объединениям», за которым эксперты обсудили, каким образом нужно предпринимателям сотрудничать с торговыми сетями, готовы ли они соответствовать определённым стандартам, и какая помощь для этого нужна им от госструктур, банков и сетей.
Время менять масло. Александр Исайченко, ГК «Кузьмиха», – о дефиците смазочных материалов, новых брендах, дистрибьюции и конкуренции
«2022 год стал для российского автомобильного рынка годом сильнейших изменений, которые затронули не только продажи новых машин, но и всю сферу обслуживания автотранспорта. Из страны уходят мировые поставщики смазочных материалов – Mobil, Shell, Castrol, LIQUI MOLY, а на освободившемся поле появляются новые игроки», – констатирует генеральный директор ГК «Кузьмиха» Александр Исайченко. Так, «Автоцентр Кузьмиха», который хорошо знают иркутские автовладельцы, выходит на рынок в качестве официального дистрибьютора компании BELGiN (торговая марка LUBEX) – ведущего производителя смазочных материалов в Турции. Портал SIA.RU узнал у Александра Исайченко, в чём заключаются преимущества нового бренда, зачем нужна коллаборация с АЗС БРК, готовы ли к переменам потребители и почему дистрибьюцию моторных масел в компании называют «возвращением к истокам».
«Кузьмиха Бонус»: от 100 тысяч рублей на новый автомобиль до подарков на Новый год
ГК «Кузьмиха» умеет удивлять своих клиентов приятными сюрпризами. На прошлой неделе сотрудники компании организовали своеобразное автопати с музыкой, угощениями и розыгрышами для владельцев автомобилей Chery, Exeed, Honda, купленных в дилерском центре компании. А поводом для встречи стал запуск большой программы привилегий «Кузьмиха Бонус».
Дилерский центр CHERY Кузьмиха презентовал новую модель популярного бренда
Накануне восточного Нового года иркутские автовладельцы познакомились с обновлённым городским кроссовером китайского производства Chery Tiggo7 Pro Max, который стал улучшенной версией Chery Tiggo7 Pro.
"Офтальмологи устали опровергать мифы о катаракте". Марина Шантурова, "Центр зрения" – об эволюции искусственного хрусталика
Врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук, «Заслуженный врач РФ», «Отличник здравоохранения», а также член Американского и Европейского обществ катарактальных и рефракционных хирургов (АSCRS и ESCRS) Марина Шантурова заслуживает того, чтобы войти в Книгу рекордов Иркутской области. В её послужном списке – более 30 тысяч офтальмологических операций и почти 35 лет работы в одном медицинском учреждении – Иркутском филиале МНТК «Микрохирургия глаза», куда она пришла сразу после окончания мединститута. При этом Марина Шантурова не любит «раскрывать» личную информацию, а предпочитает говорить о своём любимом деле. В интервью нашему изданию она рассказала о современных технологиях в офтальмологии и эволюции искусственного хрусталика, развеяла мифы о катаракте и пояснила, почему конкуренция в медицине – преимущество для пациентов.
В январе 2020 года региональный туристический рынок пережил шок: из-за пандемии коронавируса китайские тургруппы массово отменили все туры на Байкал. Пострадали все – и гиды, и отели, и транспортные компании. Однако в короткие сроки региональный рынок смог перестроиться и научиться жить без иностранных туристов. Недавно стало известно, что Китай готов отменить антиковидные ограничения и разрешить своим гражданам вновь путешествовать. Компания «Ираэро» уже возобновила прямые рейсы Иркутск-Харбин. Готов ли региональный рынок к новому наплыву китайских туристов? Что изменилось за эти три года? И каким будет зимний сезон на Байкале в 2023 году? Об этом Газете Дело рассказали эксперты.
Вперед в прошлое? Иркутские эксперты – о предложении открывать киоски у входов в ТЦ
Киоски и торговые палатки у входов в торговые центры и магазины предложил открывать глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По мнению вице-премьера, это поможет «создать условия для сбыта продукции отечественных производителей и фермеров». Предложение уже направлено главам регионов и пока носит рекомендательный характер. Впрочем, уже к 1 июля губернаторы должны предоставить в Минпромторг доклад с приложением фотоотчётов. Портал SIA.RU обсудил инициативу с экспертами и участниками рынка. В опросе приняли участие владелец сыроварни, Россельхозбанк, торговая сеть «Слата» и «ХлебСоль», ТРЦ «Модный квартал» и «ЯркоМолл». Мнения – неоднозначные.