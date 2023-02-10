Вышел в свет первый в 2023 году номер Газеты Дело

Его главная тема, проходящая красной нитью через все публикации, – несмотря ни на что, жизнь продолжается! Более того, по оценкам экспертов, итоги очень непростого 2022 года во многих отраслях российской экономики даже превзошли ожидания. В 2023 году продолжают активно реализовываться бизнес-проекты, стартовавшие ранее в различных сферах, разрабатываются новые идеи и стратегические планы. В первом номере Газеты Дело журналисты издания подготовили материалы о том, чем сейчас живут региональные банковский сектор, агропромышленный комплекс и продуктовый ритейл, строительный и автомобильный рынки, частная медицина и туристические компании. «Продолжаем сеять рожь» Реалистический оптимизм Сергея Макшанова «Единственное, к чему мы должны быть готовы, – это ко всему», – считает известный бизнес-эксперт, управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» Сергей Макшанов. Ситуация непростая, но поводов для «реалистического оптимизма» – достаточно. Что помогает российским компаниям показывать кратный рост? Почему, несмотря на риски, нужно продолжать «сеять рожь»? Какие «джокеры в колоде» могут повлиять на деятельность бизнеса? В преддверии традиционных «Базовых стратегий»*, которые Сергей Макшанов проведет в Иркутске 17 февраля, эксперт поделился своим видением текущей ситуации и ключевыми прогнозами на год.

Елена Палютина: Игра по-взрослому, или Зачем бизнесу геймификация Кубики, фишки, метафорические карты… какое отношение это имеет к таким серьёзным понятиям, как стратегирование, бренды, executive-коучинг? Оказалось, самое прямое. Автор технологии BrandPuzzle – бренд-мейкер и коуч по международным стандартам ICF Елена Палютина – называет её геймифицированной стратегической сессией. Газете Дело Елена рассказала об актуальности этого инструмента в эпоху фазового кризиса, о принципах работы, для кого и чего он нужен, и о том, как иркутские компании, играя, решают серьёзные бизнес-задачи.

«Дома – готовые, цены – конкурентные». Дмитрий Кузнецов – о предложениях MetaEstate на Байкальском тракте В 2023 году девелоперская компания MetaEstate завершает загородный проект «Патроны Парк» – сейчас в продаже есть готовые дома и несколько земельных участков. Также девелопер открыл продажи барнхаусов в новом поселке «Кандинский» – стоимость квадратного метра на старте проекта составляет всего 57 тысяч рублей. Инвестиции в недвижимость: как зарабатывать больше. 7 плюсов ремонта с дизайнером в квартире «под сдачу» Покупка квартиры для последующей сдачи в аренду – один из самых популярных видов инвестиций в недвижимость. При этом, как говорит дизайнер Евгения Стрелова, далеко не все инвесторы вкладываются в профессиональный и качественный ремонт такого жилья. И зря, ведь бюджет дизайнерского ремонта, вопреки сложившимся стереотипам, – ненамного выше самостоятельного. «За год-два эти вложения окупятся. Но у вас будет совершенно другая картинка, другое качество – а значит, другая аудитория и другой доход». Мы попросили Евгению подробнее рассказать о плюсах работы дизайнера в квартирах «под сдачу».

Тема самовольного строительства не перестает быть актуальной. Как говорит юрист адвокатского бюро «Владимир Рябенко и Партнеры» Полина Спесивая, активность государства в этом направлении сейчас усилилась: это связано с развитием механизма комплексного развития территорий. Мы попросили эксперта прокомментировать обзор судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством.

В январе 2020 года региональный туристический рынок пережил шок: из-за пандемии коронавируса китайские тургруппы массово отменили все туры на Байкал. Пострадали все – и гиды, и отели, и транспортные компании. Однако в короткие сроки региональный рынок смог перестроиться и научиться жить без иностранных туристов. Недавно стало известно, что Китай готов отменить антиковидные ограничения и разрешить своим гражданам вновь путешествовать. Компания «Ираэро» уже возобновила прямые рейсы Иркутск-Харбин. Готов ли региональный рынок к новому наплыву китайских туристов? Что изменилось за эти три года? И каким будет зимний сезон на Байкале в 2023 году? Об этом Газете Дело рассказали эксперты.