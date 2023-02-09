Рекордный дефицит торгового баланса наблюдается в США

Он вырос на 12,2% – 845 млрд до 948,1 млрд долларов по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные министерство торговли США.

По данным минторга США, в 2022 году внешнеторговый дефицит страны достиг рекордного значения минус 948 млрд долларов. Экспорт товаров и услуг в стоимостном выражении увеличился на 17,7% к 2021 году, а импорт – на 16,3%, напоминает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

– Из помесячной структуры данных следует, что наиболее высокие значения дефицитов США во внешней торговле относятся к первой половине года: самый высокий дефицит был зафиксирован в марте 2022 года: минус $106,4 млрд. Это связано с сильным на тот период внутренним спросом в США, который восстанавливался после выхода из острой фазы пандемии COVID-19, а также разгоном мировой инфляции и рекордными мировыми ценами на сырье, в том числе энергоресурсы, – отмечает она.

По словам эксперта, начавшаяся в марте прошлого года нормализация денежно-кредитной политики ФРС способствовала укреплению курса доллара к основным мировым валютам в начале осени до максимума за 20 лет. Тогда произошло ускоренное повышение процентных ставок, а затем и сокращение баланса Центробанка.