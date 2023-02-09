ВТБ Мои Инвестиции изменили состав Топ-10 акций РФ, добавив в него акции Роснефти и Совкомфлота

«Мы меняем фаворитов в нефтегазовом секторе. Несмотря на более высокую ожидаемую дивидендную доходность акций «ЛУКОЙЛа» в 2023 году, мы меняем их на бумаги «Роснефти», - говорится в обзоре аналитиков ВТБ Мои Инвестиции.

По оценкам аналитиков ВТБ Мои Инвестиции, «Роснефть» больше других нефтяных компаний выигрывает от расхождения цен экспортных поставок российской нефти в западном и восточном направлении. По итогам III кв. 2022 года 77% экспорта «Роснефти» осуществлялось в Азию, из них большая часть поставлялась по ВСТО по более высокой цене. Кроме того, нефтепереработка и сбыт «Роснефти» составляет только 24% от EBITDA, что ниже, чем у других нефтяных компаний. Это делает «Роснефть» менее восприимчивой к эмбарго ЕС и потолку цен на нефтепродукты.

Акции «РусГидро» в настоящее время торгуются выше уровней февраля 2022 года, и аналитики ВТБ Мои Инвестиции приняли решение убрать эти бумаги из Топ-10 акций РФ. Считают, что потенциал роста котировок акций «РусГидро» в краткосрочной перспективе ограничен.

Бумаги «РусГидро» были заменены акциями «Совкомфлота», который выигрывает от благоприятной конъюнктуры рынка морских перевозок. Чистая прибыль «Совкомфлота» за 9 мес. 2022 года по МСФО выросла более чем в 15 раз.

«По нашим оценкам, рост прибыли «Совкомфлота» может транслироваться в дивидендную доходность 15,2% по итогам 2022 года – вдвое выше средней по рынку. Кроме того, сам факт раскрытия финансовой отчётности подтверждает заинтересованность компании в росте капитализации», - отмечают аналитики ВТБ Мои Инвестиции.

Новый Топ-10 акций РФ* Предыдущий Топ-10 акций РФ:

Группа Позитив, ао Группа Позитив, ао

ММК, ао ММК, ао

Мосбиржа, ао Мосбиржа, ао

МТС, ао МТС, ао

НОВАТЭК, ао НОВАТЭК, ао

Полюс, ао Полюс, ао

Роснефть, ао ЛУКОЙЛ, ао

Сбербанк, ао Сбербанк, ао

Совкомфлот, ао РусГидро, ао

Сургутнефтегаз, ап Сургутнефтегаз, ап

* - ребалансировка Топ-10 акций РФ производится аналитиками ВТБ Мои Инвестиции не реже 1 раза в месяц