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Заведения «Вкусно – и точка» собираются открыть в Иркутской области

Губернатор Игорь Кобзев и гендиректор сети ресторанов «Вкусно – и точка» Олег Пароев договорились об открытии в Иркутской области нескольких заведений, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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«Иркутская область является перспективным регионом. Планируем открыть восемь точек общественного питания в течение пяти лет»,– уточнил Олег Пароев.

Напомним, отечественный бренд заменил ушедший из РФ McDonald’s. Ранее американская компания собиралась открыть свои заведения в Приангарье.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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