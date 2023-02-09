Заведения «Вкусно – и точка» собираются открыть в Иркутской области

Губернатор Игорь Кобзев и гендиректор сети ресторанов «Вкусно – и точка» Олег Пароев договорились об открытии в Иркутской области нескольких заведений, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Иркутская область является перспективным регионом. Планируем открыть восемь точек общественного питания в течение пяти лет»,– уточнил Олег Пароев.

Напомним, отечественный бренд заменил ушедший из РФ McDonald’s. Ранее американская компания собиралась открыть свои заведения в Приангарье.