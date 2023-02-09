25 тысяч долларов отдал пенсионер из Иркутска мошенникам, думая, что спасает внучку

Мошенники убедили иркутского 83-летнего мужчину из Иркутска отдать им 25 тысяч долларов ради спасения внучки, сообщили в ГУ МВД России по региону.

«Действовали аферисты по классической схеме. "Следователь" позвонил на стационарный телефон с неизвестного номера. А после сообщил: "Ваша внучка попала в ДТП". И чтобы ей помочь, нужны денежные средства. Несмотря на то, что родственница живет много лет в Австралии, мужчина поверил», – рассказали в полиции.

За деньгами к пенсионеру пришел курьер в медицинской маске. Мужчину задержали сотрудники уголовного розыска в одной из гостиниц Иркутска. 34-летний доставщик рассказал, что нашел работу через популярный мессенджер и думал, что передает взятки для правоохранительных органов.