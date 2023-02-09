Второй этап благоустройства Аллеи декабристов в Приангарье начнется в мае: Что будет сделано

Аллею декабристов, которая располагается в селе Большая Елань Усольского района Иркутской области, начнут благоустраивать в мае 2023 года – это второй этап работ, следует из документации на сайте госзакупок.

На последний весенний месяц запланировано устройство основания тротуара из песчано-цементной смеси, песка, покрытия из брусчатки, бортового камня. В этот же период будет уложен плодородный грунт для озеленения и посеяны многолетние травы.

За июнь будут установлены 20 светильников, шесть скамеек и 10 урн. Завершающим этапом станет уборка мусора, строительных материалов, используемых при производстве работ.

Работы обойдутся в 1,8 млн рублей. В настоящее время ведутся поиски подрядчика, который будет определен в рамках конкурса в середине февраля.