«Дом Раналда Макдоналда» создадут в Иркутске, несмотря на уход McDonald’s из России

Гостиницу для семей с тяжелобольными детьми «Дом Роналда Макдоналда», несмотря на уход из России американской корпорации McDonald’s, планирует открыть в Приангарье, рассказал Главный врач Иркутской детской областной клинической больницы Юрий Козлов.

Прибывший в Иркутск с рабочим визитом гендиректор сети ресторанов «Вкусно − и точка» (работающие под этим брендом компании являются учредителями благотворительного фонда – прим. ред.) Олег Пароев подтвердил намерение сотрудничать.

«Миссия организации осталась прежней − помогать семьям быть вместе в трудной ситуации. Мы планируем поддержать проект по созданию в Иркутске новой детской областной больницы и организовать там семейное пространство, в котором дети могут быть вместе с родителями на территории больницы», − отметил он.

Напомним, после начала СВО благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» сменил название в России на «Семья вместе».