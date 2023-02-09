Мэр рассказал, какая соцподдержка оказывается семьям мобилизованных в Усолье-Сибирском

Мэр города Усолья-Сибирского Иркутской области Максим Торопкин рассказал, какие меры социальной поддержки предусмотрены для семей мобилизованных граждан.

«Каждая семья военнослужащих нуждается в поддержке, и всесторонняя помощь им будет оказана и уже оказывается. Так, семьям военнослужащих, приступивших к военной службе по мобилизации, предусмотрены меры социальной поддержки в виде освобождения от платы за посещение детских садов, кружков дополнительного образования, бесплатный проезд в общественном транспорте», – сообщил глава города в своем Telegram-канале.

Кроме того, предусмотрены обеспечение бесплатным питанием школьников, предоставление бесплатной путевки в детские оздоровительные лагеря, бесплатные билеты на все городские мероприятия.